فيديو.. بكري: السيسي «جبر خاطر» الشعب في 30 يونيو.. وأنقذ البلاد من حرب أهلية

محمد عبد الجليل
علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، قائلًا: «تحدث الرئيس من القلب، وفجأة اغرورقت عيناه بالدموع وقال لقد جبرتم بخاطري وخاطر مصر».
وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس: «الرئيس كان يتحدث عن الخروج الكبير في لجان التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، فاهتزت القاعة بالتصفيق، كأن عمال مصر أرادوا أن يبعثوا برسالة مقابلة».
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