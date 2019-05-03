فيديو.. الخرباوي: اعتبار الإخوان جماعة إرهابية يحاصرهم إعلاميا وسياسيا

كتب - محمد عبد الرازق قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، يدي إلى حصارها اقتصاديا وإعلاميا وسياسيا. وأضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة صدى البلد، قائلا: «هناك تمهيد أمريكي للرأي العام بشأن إعلان الإخوان جماعة إرهابية، وما يترتب على حصار الإخوان اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا في الكثير من القنوات داخل أمريكا وخارجها، وستلتزم الصحف

الأمريكية بوصف الإخوان كجماعة إرهابية». تعليقات القراء

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