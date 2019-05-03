ترامب يحيل ترشيح كيلي كرافت لمنصب مندوب الأمم المتحدة إلى مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
قال البيت الأبيض الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحال إلى مجلس الشيوخ ترشيح كيلي نايت كرافت لمنصب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة من أجل تأكيد تعيينها.
في حالة التأكيد، ستتولى كرافت المنصب الذي ظل شاغرا منذ مغادرة نيكي هالي في نهاية عام 2018.
وتم اختيار كرافت، التي تشغل حاليا منصب سفيرة الولايات المتحدة في كندا، لهذا المنصب في فبراير.
ويُنظر إليها على أنها اختيار مثير للجدل من قبل البعض، حيث أن زوجها، جو كرافت، الملياردير الذي يعمل في مجال استخراج الفحم، وكلاهما من المتبرعين الجمهوريين الذين قدموا أموالا لحملة ترامب الانتخابية لعام 2016.
وتنحدر كرافت من ولاية كنتاكي وأسست شركة استشارية للتسويق والأعمال. وفي عام 2007 تم تعيينها من قبل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش مندوبة مناوبة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب سيرتها الذاتية المنشورة على موقع وزارة الخارجية.
يذكر أن الخيار الأول لترامب بعد هيلي، كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، التي سحبت ترشحها لاعتبارات أسرية.
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