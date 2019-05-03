طيارو الخطوط الجوية الاسكندنافية ينهون إضرابا استمر أسبوعا

محمد اسماعيل - القاهرة - أوسلو/ ستوكهولم - (د ب أ):
أنهى الطيارون بشركة الخطوط الإسكندنافية "إس إيه إس" إضرابهم الذي استمر اسبوعا وأدى إلى إلغاء حوالي أربعة آلاف رحلة جوية بعد التوصل إلى اتفاق مع الشركة.
وقال رئيس الشركة ريكارد جوستافسون في ساعة متأخرة من مساء الخميس خلال مؤتمر صحفي تأخر عدة ساعات عن موعده الأصلي بمدينة سولنا قرب ستوكهولم: "يمكنني بارتياح أن أقول إن بإمكاننا أن نترك هذا الصراع الآن خلف ظهورنا".
وأضاف جوستافسون أنه تم التوقيع على اتفاق يستمر العمل به مدة ثلاث سنوات دون أن يذكر شيئا عن التفاصيل.
كان طرفا النزاع أمضيا يوما ونصف يوم من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة مع وجود وساطة من طرف يعمل على التقريب بين وجهات النظر، في العاصمة النرويجية أوسلو من أجل حل الأزمة.
أدى إضراب الطيارين إلى بقاء المسافرين ورجال الأعمال عالقين في مطارات كل من ستوكهولم وأوسلو وكوبنهاجن وعدة أماكن أخرى في المنطقة الاسكندنافية.
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