بعد عقوبة سجنه 50 أسبوعا.. مؤسس ويكيليكس يواجه الترحيل لواشنطن

أكد مؤسس موقع ويكيليكس، اليوم الخميس، أنه سيقاوم طلب الولايات المتحدة تسلمه من بريطانيا، حيث يمثل أمام القضاء هناك بعد مكوثه سنوات متحصنا داخل سفارة الإكوادور بلندن.

وقال قاضي بريطاني، وفق ما أفادت “أسوشيتد برس”، أن تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة ستستغرق “عدة أشهر”، حيث يعد جلسة استماع إجرائية جديدة في 30 ماي الجاري.

وأضاف القاضي مايكل سنو، إلى أنه تقرر عقد جلسة أكثر موضوعية في 12 يونيو المقبل.

ومثل مؤسس ويكيليكس أمام محكمة في لندن عبر رابط فيديو من السجن، حيث يقضي عقوبة السجن لمدة 50 أسبوعا بسبب مخالفته شروط الكفالة.

وأشار إلى أنه سيقاوم قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يتهم بالتآمر مع الجندية الأميركية السابقة تشلسي مانينغ لقرصنة أجهزة حاسوب في البنتاغون، التهمة التي تبلغ عقوبتها القصوى السجن 5 سنوات.