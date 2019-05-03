السفير الأمريكي الجديد لدى السعودية يصل الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برفقة الرئيس الأمريكي ترامب

قالت السفارة الأمريكية في السعودية إن سفيرها الجديد الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، وصل إلى الرياض اليوم الخميس. ورشح ترامب أبي زيد للمنصب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في أبريل/ نيسان، وقاد أبي زيد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق.

ونقل بيان السفارة عن أبي زيد (68 عاما) قوله: "تعمل كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معاً كل يوم على حماية أمن بلدينا وتعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية، إلى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقتنا قوية".

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