سريلانكا: إلغاء قداس الأحد خشية اعتداءات جديدة

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أعلنت سريلانكا إلغاء قداس الأحد في الكنائس، خشية وقوع هجمات إرهابية، بحسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية". وكانت كولومبو قد كشفت عن هويات جميع منفذي الهجمات بعد 10 أيام على الهجمات الإرهابية الدامية، التي أسفرت عن مصرع ما يزيد على 250 شخصا في سريلانكا، وحددت أجهزة الأمن السريلانكية هويات المنفذين التسعة، الذين شنو هجمات شبه متزامنة استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو في أحد عيد القيامة. وقالت الشرطة إن أصول وممتلكات الإرهابيين التسعة ستتم مصادرتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وفقا لما ذكرته صحيفة «جارديان» البريطانية.
وكانت تفجيرات دامية قد وقعت في 21 أبريل على فنادق وكنائس في سريلانكا.وأسفرت تلك التفجيرات عن مقتل 253 شخصا، بينهم 40 أجنبيا.وأكد المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جوناسيكيرا، أن شقيقين من أسرة ثرية في كولومبو متورطين بالتفجيرين اللذين ضربا فندقين فخمين في العاصمة.وبحسب بيانات الشرطة، فإن كل هجوم
وكانت تفجيرات دامية قد وقعت في 21 أبريل على فنادق وكنائس في سريلانكا.
وأسفرت تلك التفجيرات عن مقتل 253 شخصا، بينهم 40 أجنبيا.
وأكد المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جوناسيكيرا، أن شقيقين من أسرة ثرية في كولومبو متورطين بالتفجيرين اللذين ضربا فندقين فخمين في العاصمة.
وبحسب بيانات الشرطة، فإن كل هجوم نفذه واحد من الإرهابيين، باستثناء ذلك الذي استهدف فندق شانجريلا، حيث نفذ شخصان هجومين داخل الفندق، أحدهما زهران هاشم.
ويعتقد أن زهران هاشم هو قائد جماعة إرهابية محلية هي المسؤولة عن الهجمات التي تبنى تنظيم داعش لاحقا مسؤوليته عنها.
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