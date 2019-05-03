التحالف يدمر طائرات الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نفذت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات عنيفة على مواقع ومخازن الطائرات المسيرة لميليشيات الحوثي في قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، نفذت مساء الأربعاء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، شملت مرافق صيانة الطائرات بدون طيار، ومنظومة اتصالات، وأماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران.

وأوضح أن الحوثيين قاموا بتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية ومكان لإطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

كما شدد على التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع استخدام الميليشيات الحوثية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى، لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات الوقائية كافة والتدابير اللازمة لحماية المرافق المدنية بمطار صنعاء الدولي.

من جهتها سيطرت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف على جبال القناصين والبدر في منطقة المخنق، في جبهة كتاف الشرقية، بهدف تأمين الطريق بين محافظتي الجوف وصعدة، وكذلك إحكام تطويق مركز المديرية، وتعزيز قوة اندفاع قطاعات الجيش الوطني نحو مديرية الحشوة، وسيطر الجيش على عموم شامية آل كراد وسوق العقر وتحرير 14 قرية جديدة، واشتدت حدة المواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في مناطق المعزوب حمر السادة، وتكبدت خلالها الميليشيات أكثر من 100 حوثي بين قتيل وجريح وأسير خلال 24 ساعة في جبهة الفاخر.

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من جانب آخر توفي المختطف المفرج عنه من سجون الانقلابيين نشوان مقبل سيف، متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه، وأدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين بمحافظة تعز التعذيب الشديد الذي تعرض له، والذي تسبب في تدهور صحته مما أدى إلى وفاته.

مشاهدات يمنية

1 الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي: الجيش الوطني رصد 3719 خرقا، ارتكبتها الميليشيات في محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمبر 2018

2 ميليشيات الحوثي تعزز من وجودها بمناطق سليم، القفلة، وادي دبيان شمال محافظة الضالع

3 مصرع القيادي الحوثي البارز أبوحسين السيد بجبهة الفاخر