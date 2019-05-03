"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين بهجمات على القوات الحكومية في تعز

أعلن المركز الإعلامي لجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، في بيان، أن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية استهدفت مواقع للقوات الحكومية ​اليمن​ية المدعومة من ​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​ في مفرق الوازعية غرب تعز جنوب غربي اليمن".

ولفت إلى أن "أنصار الله شنت عملية إغارة على مواقع أخرى للقوات الحكومية في منطقة الجحملية شرق مدينة تعز"، مشيراً إلى أن الهجومين أوقعا عدداً من القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية.

كما أعلن عن استهداف مقاتلي "أنصار الله" تجمعات للقوات الحكومية جوار معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع غرب تعز، بصاروخ كاتيوشا حقق إصابة مباشرة.

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وعلى صعيد آخر، تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية التابع للحكومة وجماعة "أنصار الله" في ​محافظة الجوف​ الحدودية.

وأفادت "أنصار الله" بأنها أحبطت زحفاً للقوات الحكومية في الربعة بمنطقة الأجاشر التابعة لمديرية خب والشعف شرق الجوف المحاذية لقطاع ​نجران​ جنوب غربي السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للجماعة أن مقاتلي "أنصار الله" استدرجوا مجاميع من المهاجمين إلى حقل ألغام، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، مضيفاً أن الجماعة أعطبت خلال المواجهات 6 آليات عسكرية بعبوات ناسفة.