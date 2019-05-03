السفير الأميركي الجديد يصل إلى الرياض

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​، في بيان، أن السفير الأميركي الجديد إلى السعودية، الجنرال المتقاعد ​جون أبي زيد​، وصل إلى الرياض ليشغل المنصب الشاغر منذ تولي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ السلطة قبل أكثر من عامين.

ولم يكن لدى ​الولايات المتحدة​ سفير في الرياض منذ كانون الثاني 2017 أي على مدى نحو 27 شهرا.

ورشح ترامب أبي زيد للمنصب في تشرين الثاني عام 2018 وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في نيسان. وقاد أبي زيد ​القيادة​ المركزية الأميركية خلال حرب العراق.