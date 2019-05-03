ميركل تدعو للإسراع بالتحرك "لإلحاق الهزيمة بالتشدد الإسلامي"

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى "تحرك أسرع لإلحاق الهزيمة بالتشدد الإسلامي"، وذلك في ختام قمة استثنائية مع قادة مجموعة دول منطقة الساحل اليوم الخميس 2 أيار.
ووعدت ميركل بتقديم مساعدات إلى بوركينا فاسو، من أجل تعزيز قواتها الدفاعية"، موضحة أن "ألمانيا سنقدم مساعدة بقيمة 7 إلى 10 ملايين يورو لأن الوضع في الشرق وفي شمال البلاد لا يسمح للأطفال بالذهاب إلى المدارس، والسكان يعيشون دون أمان".
وأكدت ميركل أن "الهدف من الزيارة هو دعم بوروكينا فاسو ووضعها على طريق التنمية"، هذا ولفتت إلى أنه "تم تخصيص 15% من الميزانية للمسائل الأمنية".
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