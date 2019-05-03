ميركل تدعو للإسراع بالتحرك "لإلحاق الهزيمة بالتشدد الإسلامي"

دعت المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ إلى "تحرك أسرع لإلحاق الهزيمة بالتشدد الإسلامي"، وذلك في ختام قمة استثنائية مع قادة مجموعة دول منطقة الساحل اليوم الخميس 2 أيار.

ووعدت ميركل بتقديم مساعدات إلى ​بوركينا فاسو​، من أجل تعزيز قواتها الدفاعية"، موضحة أن "​ألمانيا​ سنقدم مساعدة بقيمة 7 إلى 10 ملايين يورو لأن الوضع في الشرق وفي شمال البلاد لا يسمح للأطفال بالذهاب إلى ​المدارس​، والسكان يعيشون دون أمان".

وأكدت ميركل أن "الهدف من الزيارة هو دعم بوروكينا فاسو ووضعها على طريق التنمية"، هذا ولفتت إلى أنه "تم تخصيص 15% من الميزانية للمسائل الأمنية".