ارتفاع عدد قتلى هجوم نيوزيلندا إلى 51 بعد وفاة شخص متأثرا بجراحه

ارتفعت حصيلة الهجوم ضد مسجدين في ​كرايست تشيرش​ جنوب نيوزيلندا في 15 آذار الماضي إلى 51 قتيلاً، إثر وفاة رجل، يبلغ من العمر 46 عاماً، متأثراً بجراحه.

وأوضحت ​الشرطة​ النيوزيلندية أن "الرجل كان في وضع حرج في أحد ​مستشفيات​ كرايست تشيرش منذ الاعتداء الإرهابي"، مشيرة إلى أنه توفي مساء الخميس وأن عائلته طلبت عدم كشف هويته.

وكان الرجل قد أصيب خلال أدائه ​الصلاة​ في مسجد النور وسط المدينة، الذي قُتل فيه العشرات جراء رصاص أطلقه المتطرف الأسترالي، برينتون تارينت.

وعثرت الشرطة النيوزيلندية، الثلاثاء، على ما تشتبه في أنه ​قنبلة​، وكذلك ذخائر في أرض خلاء في كرايست تشرش، التي لا تزال في حالة استنفار.