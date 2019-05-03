تصاعد أزمة استقبال رئيس بلدية الكرك سياحًا إسرائيليين

أعلن عضو مجلس بلدية الكرك خالد بقاعين تقديم استقالته احتجاجًا على استقبال رئيس البلدية إبراهيم الكركي سياحًا إسرائيليين في البلدية ومساعدتهم للدخول إلى موقع سياحي يمنع الدخول إليه.
وكانت فعاليات شعبية قد عقدت اجتماعًا بمجمع النقابات المهنية بالكرك، بحثت خلاله القضية التي آثارت الرأي العام بالمحافظة.
وكانت وسائل إعلام أردنية قد أفادت، يوم الأربعاء 1 أيار الجاري، بأن مساعدة رئيس بلدية الكرك إبراهيم الكركي لسياح إسرائيليين أثارت الجدل في المحافظة.
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