خارجية قطر: أميركا و"طالبان" يناقشان مؤتمر الحوار الأفغاني في الدوحة

أعلنت ​وزارة الخارجية القطرية​، في بيان، أنه "جرت جولة جديدة من المفاوضات بين ​الولايات المتحدة​ وحركة "طالبان"، والتي كانت استمرارا للجولتين السابقتين في محادثات ​الدوحة​"، مشيرة إلى أنهما "سيناقش أربعة عناصر من مسودة الاتفاقية، والتي تشمل انسحاب ​القوات الأميركية​ من ​أفغانستان​، ورفض استخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات على الولايات المتحدة أو دولة أخرى، والحوار بين الأفغان والحد من العنف كخطوة لوقف شامل ل​إطلاق النار​".

ولفتت الوزارة إلى أن السلطات القطرية تتوسط بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" من أجل "تحقيق السلام في هذا البلد".

وأعلن المكتب الصحفي لحركة "طالبان"، في بيان، عن بدء جولة أخرى من المحادثات مع الأميركيين في الدوحة.