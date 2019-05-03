داوود تلقى دعوة من الجابري لزيارة العراق لافتتاح الأسبوع الثقافي اللبناني

استقبل ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​ في مكتبه بالوزارة، وكيل ​وزارة الثقافة​ و​السياحة​ و​الآثار​ في ​العراق​ الدكتور جابر الجابري، في حضور المدير العام للشؤون الثقافية علي الصمد.

وتناول اللقاء تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نقل الجابري الى داوود تحيات نظيره العراقي عبد الأمير الحمداني ورغبته في تحفيز التعاون بين العراق و​لبنان​ على مختلف الصعد، لا سيما ما يتعلق بالشأن الثقافي برمته وحماية الآثار.

ورحب داوود بـ "التعاون بين وزارتي البلدين"، مقترحا "تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - عراقية لوضع برنامج ثنائي يهدف الى تبادل الخبرات ويعود بالمنفعة على شعبي البلدين، مثل إقامة أسابيع ثقافية لبنانية في العراق واسابيع عراقية مماثلة في لبنان تشمل معارض فنون تشكيلية، مسرحا، محاضرات ثقافية، ندوات شعرية وكل ما من شأنه أن يوطد أواصر العلاقات".

وفي هذا الإطار، دعا الجابري، داوود إلى زيارة العراق لافتتاح الأسبوع الثقافي اللبناني المرتقب في الأشهر المقبلة.