سياري: سنمرغ أنف أعدائنا في مياه الخليج حال محاولتهم تهديد إيران

تعهد مساعد القائد العام للجيش ال​إيران​ي للشؤون التنسيقية الأميرال ​حبيب الله سياري​ بأن "تمرغ قوات بلاده أنف الأعداء في مياه ​الخليج​ حال محاولتهم تهديد الجمهورية الإسلامية"، مشيرًا إلى أن "التاريخ أثبت أننا سنقف دوما بوجه أطماع الأعداء".

ووعد سياري بأن "يبقى اسم ​الخليج الفارسي​" هكذا، موضحًا أن "كلما تمتعت دولة بمكانة أكبر، شعر شعبها بمزيد من الفخر والاقتدار، يجب أن نعرض قيمنا الدينية والثورية للعالم".

ويذكر أن تصريحات سياري جاءت في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين إيران و​الولايات المتحدة​ بشكل ملحوظ، بعد قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في أيار 2018، الخروج من الصفقة النووية وإعادة فرض ​عقوبات​ اقتصادية على ​طهران​ مع تطبيق إجراءات تقييدية جديدة، رغم معارضة الجهات الأخرى في الاتفاق لهذه الخطوة، فيما رحبت بهذه الخطوة ​السعودية​، التي تعد إيران أكبر عدو لها في المنطقة.