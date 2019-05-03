الاساتذة المتعاقدون في كلية الفنون 4 يعلنون المشاركة في اضرابي 8 و15 ايار

أعلن ​الاساتذة​ المتعاقدون بالساعة في كليَّة الفنون الجميلة والعمارة - الفرع الرابع، في بيان، أنه "بعد ان بلغ وضع المتعاقدين ما بلغه من ظلم متماد في تسويف ملف تفرغهم وفي عدم دفع مستحقاتهم حتى تاريخه؛ ولا سيَّما مستحقات سنة 2016 -2017 وما بعدها، تداول الاساتذة في الوضع الذي بلغوه، خاصة لجهة التأخير غير المسبوق في دفع حقوقهم، وهم يذكرون بالوضع غير المألوف الذي وصلت اليه عقود مصالحة 2016 -2017، حيث يتوزع وضع غالبيَّة الاساتذة على ثلاث فئات، مجموعة وقَّعت عقد مصالحة بقيمة مستحقاتها ولم تقبضه بعد، مجموعة وقَّعت، مضطرة، عقد مصالحة منقوص الحقوق دون معرفة مصير باقي مستحقاتها، ورغم ذلك لم تقبض شيئا الى الآن، ومجموعة رفضت توقيع عقد مصالحة لا يعادل حقوقها المكتسبة في الساعات المنفذة (بفعل التعاقد عليها مع رئيس الجامعة وانجازها منذ اكثر من سنتين) وهي بطبيعة الحال لن تقبض شيئا لغياب آلية الدفع".

وأوضحوا أنه "في ظل الدعوة الى ال​اضراب​ التحذيري في 8 ايار والمفتوح ابتداء من 15 ايار من قبل "لجنة ​الاساتذة المتعاقدين​ بالساعة في ​الجامعة اللبنانية​"، وبهدف نيل ابسط حقوقهم في مستحقاتهم المسوَّفة والمهدورة، وبهدف الافراج عن ملف التفرغ من مجلس الجامعة ورفعه الى وزير التربية، يعلن الاساتذة المتعاقدين بالساعة في كلية الفنون الجميلة والعمارة- الفرع الرابع عن الوقوف خلف رابطة الاساتذة المتفرِّغين في تحركاتها المطلبية والتي لا تنفصل عن مطالبهم، كم يعلنون المشاركة في اضراب نهار الاربعاء في 8 ايار 2019، ومن ثم الاضراب المفتوح ابتداء من 15 ايار 2019 الى حين تحقيق المطالب".