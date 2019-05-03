نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر مطلع تأكيده أنه "في الإمكان إحداث ارتباكٍ حقيقي لأنظمة الاعتراض الصاروخية التي تملكها ​إسرائيل​ في أي حرب مقبلة، وأن ما نسبته 20 في المئة الى 30 في المئة من ​الصواريخ​ لدى "​حزب الله​" كافٍ لتحقيق أهدافها وإحداث الضرر المرجوّ وتحقيق توازن عسكري".

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كانت هذه تفاصيل خبر الراي عن مصدر مطلع: 20 بالمئة من صواريخ حزب الله كافية لتحقيق أهدافها بأي حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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