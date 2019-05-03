المحكمة الدستورية في تركيا: السلطات انتهكت حرية التعبير والأمن الشخصي لصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة (أ ش أ)

قضت المحكمة الدستورية في تركيا، بأن السلطات انتهكت حرية التعبير والأمن الشخصي لصحفيين احتجزتهما باتهامات تتعلق بالإرهاب بعد محاولة الانقلاب في عام 2016، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) مساء الخميس.

ومنذ محاولة الانقلاب، زجت السلطات بأكثر من 77 ألف شخص في السجن انتظارا لمحاكمتهم بينما عزلت نحو 150 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين أو أوقفتهم عن العمل.

وصدرت في أبريل الماضي أحكام بالسجن تصل إلى ثمانية أعوام وشهر واحد على 14 من العاملين بصحيفة (جمهوريت)، أحد الأصوات القليلة المتبقية المنتقدة للحكومة، في اتهامات بالإرهاب ودعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية تدبير محاولة الانقلاب.