أيمن عبد المجيد: الصحافة المصرية تتجاهل قضايا التعليم الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

قال أيمن عبد المجيد مقرر لجنة التدريب والتطوير بنقابة الصحفيين، إن هناك تجاهلًا لقضايا التعليم الفني في الصحافة المصرية، رغم أن هناك٦٤٠ ألف طالب يلتحقون سنويًا وتهتم الدولة به.

وأوصى "عبد المجيد"، الخميس، في احتفالية توزيع جوائز مسابقة التميز الصحفي التي نظمتها نقابة الصحفيين، بضرورة ربط مناهج التعليم بسوق العمل، وتأهيل الطلاب وتعديل القوانين واللوائح حتى يمكن للطلاب الحصول على درجة البكالوريوس، مستشهدًا بالتجربة الأوروبية ونهوضها بعد حربين عالميتين.

وأضاف، أن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، وبرنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، يتوجهون بالشكر لكل من شارك فى الموسم الثاني، لمسابقة التميز الصحفى، حيث قررت منح كل المشاركين، غير الفائزين، شهادات تقدير، فيما يمنح الفائز، درعًا مدونًا به الاسم وفرع الجائزة والمركز، بجانب الجائزة المالية.

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وأوضح، أنه تنافس في المسابقة هذا الموسم، ٩٧ عملًا، نشر في ٣٥ إصدارًا بالمؤسسات القومية والخاصة والحزبية، تنافسوا على ٢١ مركزًا، بواقع ثلاثة مراكز بكل فئة.

وفاز بفئات المسابقة، ٣٢ من الزملاء المتنافسين، ينتمون إلى ٢٢ إصدارًا صحفيًا، متنوعًا بين القومي والخاص والحزبي.

وتوجه مقرر لجنة التدريب والتطوير بنقابة الصحفيين، بالشكر للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق علي رعاية المسابقة في عامها الأول، وللدكتور مصطفى مدبولي علي رعايته المسابقة في عامها الثاني.