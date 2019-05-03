قصف صاروخي يستهدف قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق (د ب أ)

تعرضت قاعدة حميميم العسكرية الروسية، اليوم الخميس، لقصف صاروخي من فصائل المعارضة السورية، وسط تصعيد القصف الجوي والمدفعي على مناطق سيطرة المعارضة.

وقال مصدر في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "قصفت فصائل المعارضة قاعدة حميميم العسكرية الروسية رداً على استهداف الطيران الروسي لمناطق سيطرة المعارضة السورية في ادلب وريف حماة، والذي راح ضحيته خلال الايام الماضية عشرات القتلى والجرحى والحق دماراً واسعاً في المنطقة التي طالها القصف".

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية لـ(د ب أ): "رصدت قاعدة حميميم العسكرية اطلاق فصائل المعارضة قذائف صاروخية من منطقة قلعة المضيق في ريف حماة الغربي".

وكانت فصائل المعارضة أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل وجرح عدد من الجنود الروس في استهداف قاعدة حميميم بصواريخ جراد.