السياحة: غرفة عمليات لمتابعة موسم الحج بالتنسيق مع "التضامن والداخلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي

قال مجدي شلبي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، إن هناك غرفة عمليات لمتابعة كافة المجريات وأية أحداث طارئة خلال موسم الحج المرتقب، موضحا أن هناك تنسيق جيد مع بعثتي "التضامن والداخلية" للتيسير على المواطنين والخروج بموسم ناحج على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، رئيس بعثة الحج للعام الحالي، بممثلي الجهات المعنية لتنظيم موسم الحج عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلو وزارات "الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة والصحة والسكان والأوقاف وشركة مصر للطيران"، لبحث سبل التنسيق بين كافة الجهات للتيسير على الحجاج وخروج موسم الحج بالشكل الأمثل.

وطالب عبد العاطي، بضرورة التنسيق بين الثلاث بعثات الخاصة بقرعة وزارة الداخلية وبعثة الجمعيات الأهلية والسياحة، للوصول إلى أفضل السبل التي تيسر على كافة الحجاج رحلة الحج وضرورة التنسيق الإعلامي المسبق ومعالجة كافة السلبيات السابقة وتلافيها.

ووجه وزير الري، الشكر لأعضاء اللجنة مع تمنياتة لهم بالتوفيق لخروج موسم الحج بالشكل الأمثل ووجه بضرورة الاجتماعات التنسيقية بشكل مستمر خلال الفترة القادمة.