صحيفة " الشروق " الجزائرية : عشرات المحتجين الجزائريين دخلوا الأراضي التونسية عبر تبسة

أفادت صحيفة " الشروق" الجزائرية بأن نحو 150 جزائريا ، يقيمون بقرية الصفصاف، ببلدية عين الزرقاء بولاية تبسة الحدودية مع تونس أقدموا مساء أول أمس الثلاثاء 30 افريل 2019 ، على اجتياز الشريط الحدودي، الفاصل بين الجزائري وتونس، والدخول إلى الأراضي التونسية، احتجاجا منهم على ما وصفوه بـ”الحقرة والتهميش” التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين المحليين.

و اضافت أن المواطنين الجزائريين الغاضبين تجمهروا بداية بقرية الصفصاف، قرب البئر المشترك بين الجزائر وتونس، ثم قاموا بعبور الحدود التونسية عبر منطقة الزقارة، مشيا على الأقدام حاملين الأعلام الوطنية الجزائرية، على مسافة تقدر بنحو كيلومتر واحد، قبل أن يتم اعتراض سبيلهم من طرف أعوان الحرس التونسي، وقاموا بتوقيفهم ومنعهم من السير والتوغل أكثر إلى عمق الأراضي التونسية.

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وأوضحت أن هذه المرة تعد الثالثة من نوعها في ظرف أقل من أربع سنوات، حيث سبق قيام سكان من بلدية عين الزرقاء، باجتياز الحدود ودخول الأراضي التونسية لرفع انشغالاتهم، ومشاكلهم الاجتماعية والتنموية التي ظلّوا يعانون منها، في ظلّ تهميش مختلف المسؤولين لمطالب سكان المناطق الحدودية.