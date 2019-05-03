الكيان الصهيوني يقصف مواقع لحركة حماس في غزة

وكالات-- أعلنت الكيان الصهيوني اليوم الخميس 2 أفريل 2019 أن طيرانها قصف موقعا عسكريا لحماس في غزة ليل الأربعاء - الخميس بعد إطلاق بالونات حملة بقنابل حارقة ومتجرات من القطاع الفلسطيني المحاصر. وقال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي أن "عمليتي إطلاق" -- صواريخ على الأرجح -- وقعتا بعد الغارة من قطاع غزة على اسرائيل. ولم تنشر تفاصيل إضافية عن ذلك حاليا. Advertisements وأصابت الغارة الجوية أهدافا داخل ما تسميه اسرائيل مجمع عسكري لحماس في شمال قطاع غزة. ولم يعلن عن إصابات حتى الآن. ولم يعرف ما إذا كانت القنابل الحارقة والمتفجرات التي تقول اسرائيل إنها أطلقت من غزة، قد تسببت بأضرار.

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