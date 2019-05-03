تفشي الكوليرا في منطقة اجتاحها إعصار بشمال موزامبيق

أعلن مسؤولون تفشي الكوليرا في شمال موزامبيق، بعد أسبوع من إعصار مدمر اجتاح المنطقة مصحوبا بأمطار غزيرة وخلف فيضانات جارفة. وخلف فيضانات جارفة.

واجتاح الإعصار كينيث إقليم كابو دلجادو في موزامبيق يوم الخميس من الأسبوع الماضي ليدمر قرى بكاملها برياح عاتية بلغت سرعتها 280 كيلومترا في الساعة مما أودى بحياة 41 شخصا على الأقل.

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