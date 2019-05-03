عصابات الحوثي تتسبب في غرق 121 مهاجرا

الجمعة 3 مايو 2019 مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين في البحر الأحمر بوقت سابق ( دوت الخليج) أفادت مصادر مطلعة بأن قاربا يحمل «121» مهاجرا أفريقيا سقط قبالة سواحل اليمن، بعدما حصل خلاف بين مجموعتين تابعتين لميليشيات الحوثي الانقلابية تخصصتا في تهريب الأفارقة، والتي يعود ريعها لكبار قيادات الحوثيين. وبحسب المصادر فإن قائد المركب حاول الاستيلاء على المبالغ التي يدفعها المهاجرون الأفارقة غير الشرعيين، بعد أن ترك الطريق المختصرة واتجه إلى طريق بحري خطر يشهد تلاطم أمواج كبيرة جراء مرور السفن مما أدى إلى اختلال المركب الذي يحمل الأفارقة وسقوط جميع الركاب الذين لقوا حتفهم جميعا. وبينت المصادر أنه من ضمن الأسباب أن قائد المركبة الحوثي زاد من عناده وخاطر بالجميع إلى أن سقطوا جميعا ولقوا حتفهم، مؤكدة أن الجماعة المختصة بالتهريب من ميليشيات الحوثي بدأت مؤخرا في استغلال حاجة الأفارقة خاصة من إثيوبيا للإتجار بهم واستغلال النساء لزيادة دخلهم المادي حيث تذهب الحصص الأكبر للقيادات الحوثية في صنعاء والحديدة.



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