المملكة في اجتماع كبار المانحين ومساعداتها تصل 4 دول

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، ممثلي منظمة جامعة اللاجئين السويسرية «يونيريف»، في الرياض، واستعرض معهم جهود المملكة لمساعدة اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجيبوتي واللاجئين السوريين في مخيم الزعتري واللاجئين الروهينجا في مناطق النزوح، حيث تقدم لهم مختلف المشاريع والبرامج ومنها المشاريع التعليمية، فيما بلغ مجموع اللاجئين (الزائرون) الذين تستضيفهم المملكة على أرضها أكثر من مليون لاجئ.

كبار المانحين

عقد في جنيف بسويسرا أول أمس الاجتماع الدوري لفريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) برئاسة أيرلندا، ورأس وفد المملكة للاجتماع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، الذي أبرز الدعم الإنساني المقدم من المملكة والإمارات لجمهورية السودان والمتمثل بحزمة مشتركة من المساعدات يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أميركي (11.25 مليار ريال)، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، وذلك لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيدٍ من الاستقرار في سعر الصرف.

وأكد أنه سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

ونوه الغامدي بدور المملكة القيادي والريادي في العمل الإنساني، إضافة إلى إيضاح ما يقوم به مكتب (الأوتشا) في تخفيف معاناة المحتاجين، وسرعة الاستجابة للعمل الإنساني على الصعيد الدولي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة حوكمة منظمة الأوتشا والهيكل الجديد للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، ومراجعة نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء مجموعة المانحين للسودان.

سلال رمضانية

وزع المركز أمس 987 سلة غذائية رمضانية على اللبنانيين والنازحين السوريين بمنطقة عرمون في جبل لبنان.

كما وزع 1000 سلة غذائية رمضانية على العائلات الفلسطينية اللاجئة بمخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان.

ووزع كذلك 850 سلة غذائية في مركز الفولة بولاية غرب كردفان السودانية يستفيد منها 4250 فردًا.

أدوات مهنة

دشن المركز أمس توزيع المنح وأدوات المهنة لـ100 من المستفيدات من مشروع تحسين سبل العيش في اليمن في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر في مدينة المسيمير بمحافظة لحج.

وأوضح مدير المشروع المهندس هادي باجبير أن الدورات شملت مجالات «الكوافير» و«صناعة المعجنات» و«الخياطة والتفصيل» و«صناعة البخور والعطور» و«صناعة مشتقات الألبان» و«الإسعافات الأولية».

مساعدات

11.25

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مليارا من المملكة والإمارات للسودان

1.8

مليار ريال للبنك المركزي السوداني

987

سلة رمضانية لنازحي سورية في العرمون اللبنانية

1000

سلة غذائية للفلسطينيين في مخيم عين الحلوة بلبنان

850

سلة غذائية لمركز الفولة في السودان

4250

مستفيدا في مركز الفولة

100

مستفيدة من برنامج أدوات المهنة في اليمن