المملكة في اجتماع كبار المانحين ومساعداتها تصل 4 دول

كبار المانحين
عقد في جنيف بسويسرا أول أمس الاجتماع الدوري لفريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) برئاسة أيرلندا، ورأس وفد المملكة للاجتماع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، الذي أبرز الدعم الإنساني المقدم من المملكة والإمارات لجمهورية السودان والمتمثل بحزمة مشتركة من المساعدات يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أميركي (11.25 مليار ريال)، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، وذلك لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيدٍ من الاستقرار في سعر الصرف.
وأكد أنه سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
ونوه الغامدي بدور المملكة القيادي والريادي في العمل الإنساني، إضافة إلى إيضاح ما يقوم به مكتب (الأوتشا) في تخفيف معاناة المحتاجين، وسرعة الاستجابة للعمل الإنساني على الصعيد الدولي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة حوكمة منظمة الأوتشا والهيكل الجديد للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، ومراجعة نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء مجموعة المانحين للسودان.
سلال رمضانية
وزع المركز أمس 987 سلة غذائية رمضانية على اللبنانيين والنازحين السوريين بمنطقة عرمون في جبل لبنان.
كما وزع 1000 سلة غذائية رمضانية على العائلات الفلسطينية اللاجئة بمخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان.
ووزع كذلك 850 سلة غذائية في مركز الفولة بولاية غرب كردفان السودانية يستفيد منها 4250 فردًا.
أدوات مهنة
دشن المركز أمس توزيع المنح وأدوات المهنة لـ100 من المستفيدات من مشروع تحسين سبل العيش في اليمن في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر في مدينة المسيمير بمحافظة لحج.
وأوضح مدير المشروع المهندس هادي باجبير أن الدورات شملت مجالات «الكوافير» و«صناعة المعجنات» و«الخياطة والتفصيل» و«صناعة البخور والعطور» و«صناعة مشتقات الألبان» و«الإسعافات الأولية».
مساعدات
11.25
مليارا من المملكة والإمارات للسودان
1.8
مليار ريال للبنك المركزي السوداني
987
سلة رمضانية لنازحي سورية في العرمون اللبنانية
1000
سلة غذائية للفلسطينيين في مخيم عين الحلوة بلبنان
850
سلة غذائية لمركز الفولة في السودان
4250
مستفيدا في مركز الفولة
100
مستفيدة من برنامج أدوات المهنة في اليمن
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