مشاهدو الجزيرة يرفضون دعمها للإخوان

أكد مشاهدو قناة الجزيرة القطرية رفضهم موادها الإعلامية المضللة والمنحازة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك عبر تأييد غالبية المشاركين في استطلاع رأي أجرته القناة، توجُّه واشنطن لإدراج الجماعة في قائمة الإرهاب الأميركية، معتبرين ذلك خطوة في اتجاه تعزيز السلام بالمنطقة.

أسباب الرفض

01 وعي المشاركين برسائل الإعلام القطري المضللة

02 دعم الدوحة جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية

03 إدراك المشاركين أهداف جماعة الإخوان المدمرة

في وقت تواصل قناة الجزيرة القطرية حملاتها المضللة والمؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة العربية جاءت نتائج استطلاع رأي طرحته «الجزيرة» على حسابها في «تويتر» صادمة للقناة ومؤيدي الجماعة، حيث أيد 78% من أكثر من 42 ألفا، شاركوا في الاستطلاع توجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإدراج الجماعة بالقائمة الأميركية الخاصة بـ»الجماعات الإرهابية الأجنبية»، مؤكدين أن واشنطن تهدف من هذا التصنيف، إلى تعزيز السلام في المنطقة.

لطمة للإعلام القطري

وبينما جاءت معظم التعليقات الواردة على حساب القناة بخصوص الاستطلاع مؤيدة لتوجه الإدراة الأميركية، حيث شدد معظم المعلقين على أن جماعة الإخوان تنظيم إرهابي يجب مواجهته، وأن الدول التي تدعم الجماعة يجب إدراجها ضمن قوائم الإرهاب واعتبارها دولا إرهابية، قال مراقبون إن استطلاع الرأي مثل لطمة للإعلام القطري وقناة الجزيرة بالتحديد، حيث كشف عن وعي المواطن العربي، وقدرته على التمييز بين الإعلام الحقيقي القائم على الموضوعية والصدق، والإعلام المضلل والموجه من قبل تنظيم الحمدين، والذي يستهدف دعم جماعة الإخوان، والتنظيمات الإرهابية المنبثقة عنها، بما يؤكد تورط الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة.

وعي

كانت آراء المشاركين في الاستطلاع إلى جانب تعليقات المواطنين العرب بمواقع التواصل الاجتماعي، قد كشفت عن حجم الوعي لدى المتابعين لقناة الجزيرة القطرية، وشدد عماد الدين الجبوري على أن إدراج جماعة #الإخوان_المسلمين على قائمة الارهاب من أفضل القرارات، بعد أن تم تعريتهم أمام الناس وكشف أفكارهم العقائدية الشاذة. أما مشعل بن عبدالله الجميح فقد تساءل قائلا: متى تفهم قناة الجزيرة أن المواطن العربي » المتواضع الطيب المقدام الشهم ليس بمغفل أو مسيّر. إلى متى هذا العبث بعقول البشر. الأمور تغيرت والبشر عندهم قنوات أخرى للوصول للحقيقة دون تزييف. مع الأسف كنتم قناة الرأي .« ورأي فقط. بدون تحية لكم فقط

دويلة إرهابية

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اعتبر Mustafa Abdi أن إدراج هذه الجماعة الإرهابية غير كاف، مطالبا بأن يتم إدراج كل الأنظمة الإخوانية على رأسهم دويلة قطر. وكذلك أيد Elmummare Elbkori توجه الإدارة الأميركية، معتبرا أنه سيسهم في تعزيز السلام بالمنطقة، لأن جماعة الإخوان مستعدة أن تتحالف مع أي دولة أو منظمة أو كيان مهما كانت توجهاتها لتحقيق مصلحة الجماعة والجماعة أولا قبل دوت الخليج.

محاسبة نظام الحمدين

من جهته، أيد أبو يوسف الشمراني التوجه، مؤكدا أنها جماعة إرهابية وهذا معروف، مضيفا المشكله ليس في تسميتها جماعة إرهابية لكن المشكله في من يوفر لهم المال والسلاح والملاذ الآمن وهم نظام الحمدين في الدوحة وتركيا وإيران،وهؤلاء من يجب محاسبتهم قبل الجماعة لأنه عندما يتوقفون عن دعم الجماعات الإرهابية سيتوقف « الإرهاب في العالم » : AL- RAWI أما فاعتبر أن الذي دفع أميركا هو معرفتها بخبث . هذا المكون الذي تعاون معها ضد أبناء جلدتهم وأبناء دينهم، وإخوان العراق مثال واضح وجلي، ولا أحد يستطيع إنكاره.

سؤال الاستطلاع

إدارة الرئيس الأميركي #ترمب تعمل على إدراج جماعة #الإخوان_المسلمين للقائمة الأميركية الخاصة بـ»الجماعات الإرهابية الأجنبية» بحسب ما قال البيت الأبيض.

برأيك ما الذي دفع الإدارة الأميركية لهذا التصنيف:

أطراف عربية تعادي الإخوان 22 %

لتعزيز السلام في المنطقة 78 %

إجمالي التصويتات 42.013