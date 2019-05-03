في الوقت الذي تظاهر فيه السودانيون في «موكب مليوني»، أمس، للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين، أكد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو «حميدتي، مجددا أن المجلس العسكري ملتزم بالمفاوضات لكنه لن يسمح بالفوضى.
ويرى تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الاحتجاجات أن الجيش «غير جاد» في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور عدة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير، ودعا إلى «موكب مليوني» مع تفاقم التوتر بين الطرفين.
واتفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين، بينما يريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعدا من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للممثلين العسكريين.
وكان تيار يعرف بـ»نصرة الشريعة ودولة القانون» قد حذر المجلس من الانصياع لاستفزاز التيارات المتطرفة أو محاولات الانكسار أمام الضغوط السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني: لن نسمح بالفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.