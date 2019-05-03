العراق: معظم رفقاء البغدادي بتسجيله المصور قتلوا بسورية

أكدت خلية الصقور الاستخبارية في العراق، أمس، أن معظم الإرهابيين الذين ذكرهم زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي في تسجيله الأخير، قتلوا في غارة جوية نفذتها الخلية على منطقة سوسة العام الماضي، في دير الزور شرقي سورية، أواخر العام الماضي.

وظهر البغدادي في تسجيل مصور قبل أيام وهو جالس على الأرض، ويتحدث إلى أعضاء في التنظيم، بينما كانت ووجوههم مغطاة.

وأعلنت خلية الصقور، وهو اسم أطلق على مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، في منتصف ديسمبر 2018، عن مقتل 16 مطلوبا من معاوني البغدادي في ضربة جوية عراقية في منطقة سوسة.

وذكر قائد الخلية حينها أن من بين القتلى 13 انتحاريا كانوا يستعدون للقيام بعمليات إرهابية في عدد من مدن العراق.

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أبرز القيادات الداعشية

ومن أبرز قادة داعش الذين ذكرهم البغدادي وقتلوا في سورية «وزير حرب داعش مشتاق عناد هـرم المحمدي، الملقب أبو عمر ونائب البغدادي سجاد علي حسين الحسناوي الملقب أبو صفية العراقي، وعبد حمـيد السلماني مسؤول منطقة الصحراء».

ومن بين الذين قتلوا في الغارة أيضا «مسؤول غرفة عمليات عمر عبد سلمان الفهداوي، والمسؤول العسكري لولاية الفرات الأوسط شاكر الحرداني، المعروف بشاكر صاروخ، والمسؤول الأمني للتنظيم أبو صالح العبيدي، وأبـو حمزة اليمني أمير مـا يسمى الانتحاريين فـي سورية».