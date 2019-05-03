كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاج نقابة موظفي مصرف لبنان على المس بالرواتب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي، في بيان مساء الخميس، تنظيم إضراب تحذيري يومي الجمعة والسبت، رفضاً للمس برواتب موظفي المصرف.
ورفض مجلس النقابة في بيانه "رفضاً قاطعاً هذه الهجمة المستغربة التي يتعرض لها مصرف لبنان، والمس برواتبه".
وأعلن المجلس إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات كافة، وطلب من جميع الموظفين الالتزام التام بالإضراب التحذيري تمهيدا لإعلان الإضراب المفتوح في حال عدم وجود أية مؤشرات إيجابية من قبل المسؤولين.
وقال البيان، إن "مصرف لبنان يتمتع باستقلالية إدارية ومالية بموجب قانون النقد والتسليف الذي أنشئ بموجبه على غرار جميع المصارف المركزية، وهذا ما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة كافة التي تسعى إلى إعطاء المصارف المركزية المزيد من التعزيز والاستقلالية كونها سلطة نقدية مستقلة".