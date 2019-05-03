كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاج نقابة موظفي مصرف لبنان على المس بالرواتب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي، في بيان مساء الخميس، تنظيم إضراب تحذيري يومي الجمعة والسبت، رفضاً للمس برواتب موظفي المصرف.

ورفض مجلس النقابة في بيانه "رفضاً قاطعاً هذه الهجمة المستغربة التي يتعرض لها مصرف لبنان، والمس برواتبه".

وأعلن المجلس إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات كافة، وطلب من جميع الموظفين الالتزام التام بالإضراب التحذيري تمهيدا لإعلان الإضراب المفتوح في حال عدم وجود أية مؤشرات إيجابية من قبل المسؤولين.