كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن مقتل 50 عنصر من ميليشيات طرابس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غرفة الاعلام الحربي بالقيادة العامة للقوت المسلحة الليبية، مقتل أكثر من 50 عنصراً من الحشد الميليشياوي في طرابلس في مختلف محاور القتال ومواقع الاشتباكات.

وأكدت غرفة الاعلام الحربي، اليوم الخميس، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية، أن القوات المسلحة تستعين بالأطقم الطبية وأجهزة الإسعاف والطوارئ لانتشال جثث أفراد الحشد الميليشياوي الإرهابي في طرابلس، والتي قالت إنها "فاقت الخمسين جثة في مختلف محاور القتال ومواقع الاشتباكات"، حسب ما ذكرت "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

وكانت غرفة الإعلام الحربي أفادت عن نجاح الجيش الليبي في إجبار القوات الموالية لحكومة الوفاق من مغادرة منطقة السبيعة.

وأضافت الغرفة، أنها "نجحت في تأمين المنطقة بالكامل، وتتقدم باتجاه قلب العاصمة".