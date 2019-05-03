كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعلمون الإيرانيون ينظمون وقفات احتجاجية ضد النظام وينددون بسياساته تجاه التعليم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسات المقاومة الإيرانية، تجمعات عامة نظمها المعلمون الإيرانيون، في المدن الإيرانية بمناسبة يوم المعلم.

وبدأ المعلمون عقب دعوات للتجمع، اليوم الخميس 2 مايو، بتنظيم تجمعات أمام دوائر التعليم والتربية في كل من طهران، وتربت حيدرية، وسنندج واروميه.

كما عمت التظاهرات، مناطق يزد، وهمدان، وديواندره، وملارد، وتبريز، وقزوين، وجوانرود، وأردبيل، وكرمانشاه، وهمايون، و شهر وساري، وخرم آباد، ومشهد.

و حمل المعلمون شعارات منددة بجرائم النظام الإيراني، وطالبوا بإطلاق سراح المعلمين المحتجزين، وإيقاف سياسة التعليم بالشركات، وتعزيز التعليم المجاني النوعي والعادل، وزيادة المرتبات والأجور.

