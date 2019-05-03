كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح فرع جامعة الفارابي الكازاخية في أرض المحروسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور عالم خير موتانوف، رئيس جامعة الفارابي بكازاخستان والدكتور عبد السلام الخضرواي، رئيس الجامعة المصرية الدولية على إتفاقية لافتتاح فرع لجامعة الفارابي في مصر في إطار التعاون الأكاديمي بين البلدين نتيجة اللقاء بين الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الكازاخية.

وذلك يوم الخميس الموافق ٢ مايو في مدينة ألماتي، مدينة التي تستضيف الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية.

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كما ستستضيف أكاديمية الجلالة فرع جامعة الفارابي في تخصصي تكنولوجيا الفضاء والفيزياء النووية في الماجستير والدكتوراه حيث تتفوق الجامعة الكازاخية في هذين المجالين. يعتبر مجال التعليم العالي والبحث العلمي من أكثر المجالات نشاطا بين البلدين، حيث يدرس في مصر أكثر من ١٥٠ طالب كازاخي في الجامعات المصرية معظمهم في جامعة الأزهر الشريف، وهناك أكثر من عشرين اتفاقية بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

قال أرمان إيساجاليف السفير الكازاخي بالقاهرة أنه سيتم إنشاء فرع لجامعة الفارابى بمصر يكون مقره بجامعة الجلالة، وسوف تبدأ الدراسة به فى 3 تخصصات: الهندسة النووية والدراسات الفضائية وتكنولوجيا المعلومات..

وأشار إلى أنه تم تخصيص 20 منحة للطلاب المصريين للدراسة بأكبر الجامعات الكازاخية المتقدمة وفقا لاحتياجات الدولة المصرية، بحيث يختار الطالب التخصص الذى يرغب فى دراسته، مشيرا إلى أن كازاخستان متقدمة فى مجالات علوم الفضاء والفيزياء النووية