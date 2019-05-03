كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 أشخاص في احتجاجات مناهضة للحكومة في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد الفنزويلي للصراعات الاجتماعية وهو منظمة غير حكومية، مقتل 4 أشخاص خلال يومين من الاحتجاجات في فنزويلا.

ومن بين القتلى صبي (14 عاماً) تم إطلاق النار عليه في كاراكاس أمس الأربعاء، وتوفي متأثراً بجراحه.

أما الآخرون فكانوا امرأة (27 عاماً) قتلت في كاراكاس يوم الأربعاء، وصبي (16 عاماً) قتل بالرصاص أثناء احتجاج، كما قُتل رجل أيضاً في ولاية أراغوا الواقعة في شمال وسط البلاد يوم الثلاثاء.

واندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد يوم الثلاثاء بعد أن قال زعيم المعارضة خوان غوايدو إنه حصل على دعم جزء من الجيش داعياً إلى تمرد عسكري.

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واتهم الرئيس نيكولاس مادورو جوايدو بمحاولة انقلاب، وقال إنه تم قمعها. وتعهد مادورو أمس الأربعاء، بتعقب أولئك المتورطين في محاولة الانقلاب المزعومة وسجنهم.

وقال المرصد الفنزويلي، إن 130 شخصاً أصيبوا بالرصاص والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في جميع أنحاء البلاد خلال الاحتجاجات.