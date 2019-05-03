كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو المقاومة الإيرانية يشيد بتشديد العقوبات على النظام الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي صفوي، رئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط بواشنطن، وعضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ إلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني، يعني أن الولايات المتحدة تسعى لإيصال بيع النفط الإيراني للصفر.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدي لمزيد من الضغوط الاقتصادية على النظام، فيما لن تسمح له بتصدير إرهابه لدول الشرق الأوسط أولا، مما ستقيّد يده في قمع الشعب الإيراني.

وبيّن "صفوي" أن هذا الإجراء بمثابة خطوة للأمام باتجاه نفي مشروعية هذا النظام بأكمله، وسيقطع علاقات العديد من الدول مع النظام، واصفا إياها بـ "الضربة الاقتصادية والسياسية".

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وشدد عضو المجلس الوطني، قائلا: "لكي يصل تصدير النفط الإيراني للصفر يجب عمليا رؤية ذلك، لأن هذا النظام له باع طويل في الخداع والتحايل على العقوبات، موضحاً أنه سيسعى بكل السبل تجاوز هذه القيود.

وأوضح "صفوي" أن سبب تغيير السياسة الأمريكية تجاه النظام يتمحور حول الانتفاضة الوطنية العارمة، التي انتشرت في أكثر من ١٦٠ مدينة، حيث أعطت رسالة قوية لجميع دول العالم والدول الغربية بكراهية الشعب لهذا النظام.

هذا بالإضافة إلى دور المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق، حيث عملتا على توسيع نشاطاتهما ضد هذا النظام الإجرامي، بينما يحاول النظام اتخاذ إجراءات خوفا من توسع نفوذ هذه المقاومة.

