أوغلو ينقذ شابا حاول الانتحار من أعلى البوسفور مرتديا قميص “العدالة والتنمية”

أقدم شاب تركي عاطل عن العمل على محاولة انتحار برمي نفسه من أعلى جسر البسفور في قلب إسطنبول، مرتديًا قميص حزب العدالة والتنمية، بالتزامن مع مرور أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء، وحزب العدالة والتنمية، سابقا.

وحسب ما أوردته صحيفة “زمان” التركية، فإن الشاب “دوران يلدريم” أوضح أنه حاول الانتحار من أعلى جسر البوسفور، بسبب أوضاعه المعيشية، وعدم عثوره على فرصة عمل؛ إلا أنه صادف مرور رئيس الوزراء، وحزب العدالة والتنمية، سابقا، أحمد داوود أوغلو في تلك الأثناء، والذي تمكن من إقناعه بالعدول عن فكرة الانتحار.

وبحسب رواية شهود العيان، فإن داود أوغلو تمكن من إقناع الشاب بعدم الانتحار، وبعدها احتضنه هذا الأخير، وأجهش بالبكاء، مشيرين إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب ضعف سمعه.