يوروباليغ – نحو نهائي إنجليزي خالص.. آرسنال وتشيلسي يضعان قدما أولى في النهائي

خطا فريق آرسنال الإنجليزي، خطوة مهمة نحو نهائي كأس الاتحاد الأروبي لكرة القدم، وذلك بعد أن انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ضيفه فالنسيا الإسباني، في مباراة ذهاب نصف نهائي المسابقة، والتي جمعت بينهما بملعب “الإمارات”.

وعلى الرغم من تقدم فالينسيا في النتيجة، منذ الدقيقة 11، بواسطة مختار دياخابي، إلا أن الفريق الإنجليزي سينهي الجولة الأولى متقدما بهدفين مقابل هدف واحد، بفضل ثنائية الفرنسي ألكسندر لاكازيط، في الدقيقتين 18 و26، قبل أن يسجل الغابوني بيير إنريك أوبايونغ، ثالث الأهداف، في الدقيقة 90.

فريق إنجليزي آخر، يقترب بشكل كبير من المباراة النهائية، الأمر يتعلق بتشيلسي، الذي عاد بتعادل إيجابي، بهدف لمثله، من ميدان آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقع الألمان أولا في الدقيقة 23، بواسطة اللاعب جوفيتش، غير أن “البلوز” سيعدلون النتيجة قبل صافرة الشوط الأول، عن طريق الإسباني بيدرو رودريغيز.