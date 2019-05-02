شركة صنع طائرات عملاقة تتجه لإغلاق مصنعها بالمغرب!

أعلنت شركة “بومباردييه” الكندية، لصناعة الطائرات، اليوم الخميس، عن إغلاق مصنعها في المغرب وإيرلندا، وذلك قصد الجمع بين صناعة وحدات الطائرات ووحدة الطيران.

وأفاد بيان للشركة “لتحسين بصمة الشركة الصناعية على الصعيد العالمي، ستقوم بومباردييه بتصفية مشاريعها التجارية المرتبطة بالطيران في بلفاست والمغرب”.

وتعد بومباردييه التي سرحت 490 موظفا في بلفاست العام الماضي، كجزء من تحرك لخفض التكاليف بين أكبر الجهات المشغلة في إيرلندا الشمالية حيث لديها 3600 موظف.

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وقالت “نتفهم أن هذا الإعلان قد يتسبب بقلق في أوساط موظفينا، لكننا سنعمل عن قرب معهم، ومع نقاباتنا وخلال أي فترة انتقالية مستقبلية إلى مالك جديد”.

من جهته، نقل موقع “Media24” الفرنكفوني، عن مصادره من وزارة الصناعة، أن المصنع في الدار البيضاء يضم 400 موظفا، وأنهم لن يتأثروا بعملية إغلاق المصنع.

وأعلنت الشركة الكندية، سنة 2012، عن عزمها استثمار نحو 200 مليون دولار في إقامة مصنع لها في المغرب خلال السنوات الثماني المقبلة.