عاجل.. استئنافية وجدة تخفض عقوبات معتقلي “حراك جرادة”

قررت محكمة الاستئناف في مدينة وجدة، اليوم الخميس، تخفيض الأحكام الصادرة في حق المعتقلين على خلفية حراك جرادة

وخفضت المحكمة الحكم الصادر في حق كل من مصطفى ادعينن وأمين مقلش وعبد العزيز بودشيش، وعبد الوهاب ايت أحمد من 3 سنوات إلى 15اشهرا نافذة.

وقضت بـ 18 شهرا في حق كل من عبد اللطيف بن عمرات، والميلود بوراصي، وحسن غوماتي، ورضا بزة، ومحمد مسعودي، وعبد القادر موغلي.

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كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بـ 20 شهرا في حق كل من حميد فرزوز والطاهر الكيحل ويحي الكيحل، ومحمد حشباي وابراهيم لبخيت ويحي القندوسي، أما بخصوص رضوان آيت ريموش فقد قضت المحكمة في حقه بـ6 اشهر موقوف التنفيذ.

ويواجه المعتقلون، تهما مختلفة مثل، إضرام النار، ومساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، إضافة إلى إهانة موظفين، واستعمال العنف ضدهم، والتجمهر المسلح، رغم أن عددا منهم لم يحضروا لأحداث “الأربعاء الأسود” منتصف شهر مارس من العام الماضي، وهو اليوم الذي عرف مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في المدينة المنجمية.