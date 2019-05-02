عمور يحتفل بابنته غيثة – صور

احتفل الفنان، حاتم عمور، بعيد ميلاد ابنته غيثة، أمس الأربعاء، وأقام لها حفلا حضره أصدقاؤها الأطفال.

وشارك عمور تفاصيل حفل عيد الميلاد مع جمهوره، ومتتبعيه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، حيث بدت الفرحة على وجوه الحاضرين وكل الأطفال، الذين شاركوا ابنته الاحتفال.

ولدى حاتم عمور ابن آخر، إلى جانب غيثة، اسمه عمر، وكان قد سبق أن شارك رفقته في كليب ،”viva Morocco” الذي أصدره، أثناء مشاركة المغرب في كأس العالم.

يذكر أن عمور يمضي، السنة الحالية، فترة توهج، بفضل نجاح أغاني ألبومه “بلا عنوان” ، و”لامور أنا باقي حاكمني”، و”آخر مرة”.