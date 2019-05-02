سرقة مثيرة.. قاصران يكسران زجاج وكالة بنكية في الجديدة بحجرة والأمن يعتقلهما!!

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، صباح اليوم الخميس، من توقيف قاصرين، يبلغان من العمر 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة بالكسر من داخل وكالة تجارية تابعة لبريد بنك.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت، صباح اليوم الخميس، بشكاية من المسؤول عن الوكالة البنكية المذكورة، يؤكد فيها سرقة معدات معلوماتية عن طريق الكسر، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية المنجزة، عن توقيف المشتبه فيهما واسترجاع المسروقات كاملة وهي عبارة عن جهازي حاسوب.

وأوضحت المعاينات والأبحاث المنجزة، حسب البلاغ، أن المشتبه فيهما استطاعا الولوج إلى داخل الوكالة عن طريق الكسر، بعدما تعمدا إحداث ثقب كبير في الواجهة الزجاجية للوكالة بواسطة حجرة.