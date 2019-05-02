"أوبك": "لا يمكن حذف النفط الإيراني من الأسواق العالمية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، أنه لا يمكن حذف النفط الإيراني من الأسواق العالمية، وقال إن التحديات التي تواجه طهران ستؤثر على المنظمة.

وقال ذلك في تصريح صحفي، اليوم الخميس، خلال حضوره أعمال المعرض الدولي للنفط والغاز في طهران.

وحذّر باركيندو، أن الأحداث التي تواجهها إيران وفنزويلا وليبيا، ستؤثر على صناعة النفط وأسواقه في العالم.

وتابع قائلا إن المنظمة تقوم باتخاذ قرارات تنظيمية بشكل جماعي، ولا يمكن اتخاذ إجراءات أحادية فيها.

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وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 22 نيسان/ أبريل الماضي، وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان، من بينها تركيا، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، اعتبارا من 2 أيار/ مايو الجاري.

وترفض تركيا القرار الأميركي الأحادي الجانب، حول العقوبات المفروضة على إيران، وترى أنه يؤثر سلبا على الجميع دون استثناء.

ودعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في قرار حظر استيراد النفط الإيراني.