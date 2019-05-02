الكونغرس يفشل بإبطال "فيتو" ترامب حول دعم السعودية في حربها ضد اليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فشل الكونغرس الأميركي، اليوم الخميس، في تبني قرار يجبر الرئيس دونالد ترامب، على وقف أي دعم عسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

ولجأ ترامب إلى الفيتو في 16 نيسان/ أبريل ضد قرار للكونغرس يطالبه بـ"سحب القوات المسلحة الأميركية من العمليات القتالية" في اليمن، باستثناء العمليات التي تستهدف القاعدة.

ومعارضو الدعم العسكري الأميركي كانوا يحتاجون إلى غالبية الثلثين، أي 67 صوتا، في مجلس الشيوخ لتجاوز فيتو الرئيس الجمهوري. لكن 53 عضوا فقط أيدوا تجاوز الفيتو الرئاسي، في حين عارضه 45.

وندد ترامب حين لجأ إلى الفيتو بـ"محاولة لا طائل منها وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، ما يعرض حياة المواطنين الأميركيين للخطر".

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وقبل تصويت الخميس، دعا زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح الرئيس، وضد قرار يهدد بـ"تقويض الجهود الأميركية لإنهاء النزاع في اليمن".

ومنذ 2015، يقدم البنتاغون "دعما غير قتالي" للتحالف الذي تقوده الرياض، في حربها ضد اليمن، التي خلفت آلاف الضحايا المدنيين في ظل الحالة الإنسانية الكارثية بحسب تقارير حقوقية وأممية.