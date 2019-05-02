اللد: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عامًا بجراح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في اللد، وفق ما أفادت به مصادر طبية، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت المصادر أن الشاب وصل إلى عيادة محلية في اللد وهو يعاني من جراح حرجة جراء إصابته بأعيرة نارية في بطنه وأطرافه.

وأضافت المصادر أن جريمة إطلاق النار وقعت في شارع "أينشتاين" في مدينة اللد، موضحة أنه تم نقل المصاب للعلاج في مستشفى "أساف هروفيه".

وتعاني البلدات العربية في الداخل الفلسطيني من اتساع دائرة آفة العنف والجريمة، في ظل تقاعس الشرطة وفوضى انتشار السلاح دون وتهاون السلطات في إنفاذ سلطة القانون، خصوصا في ما يتعلق بالجرائم الجنائية.