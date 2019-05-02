الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لإنهاء احتجاز الانقلابيين لقاطرات الغذاء والدواء

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دعت الحكومة اليمنية اليوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوطات جادة وقوية تفضيّ إلى إنهاء احتجاز ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية لما يزيد عن 210 قاطرة تحمل الغذاء والدواء والوقود للمستشفيات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، قوله “إن الحكومة اليمنية تتابع باهتمام وقلق بالغين تطورات احتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية لما يزيد عن 210 قاطرات سيرّتها الأمم المتحدة ضمن برنامج الإغاثة وتحتوي على غذاء وأدوية ووقود للمستشفيات منذ أكثر من شهر في مدينة إب وسط البلاد”.

وحذرت الحكومة من خطورة ذلك على تفاقم الأحوال الإنسانية والمعاناة التي يعيشها اليمنيون بسبب الانقلاب، لافتة النظر إلى أنها “ترى في استمرار الصمت الدولي وعدم ممارسة أي ضغوطات جدية وفاعلة على الميليشيات الانقلابية يشجع تلك الميليشيات على الاستمرار في جرائمها ويفاقم في نفس الوقت من حجم المعاناة الواقعة على المدنيين.