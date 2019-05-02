موقع أمريكي: السراج يستخدم أموال الليبيين لتغيير موقف ترامب

واصلت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في إهدار أموال الليبيين، بتوقيعها عقدا مع شركة ضغط (لوبي) أمريكية، كمحاولة لتغيير موقف الرئيس دونالد ترامب الداعم لجهود الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب بطرابلس.

وكشف موقع "المونيتور" الأمريكي أن حكومة الوفاق وقعت صفقة بقيمة مليوني دولار مع شركة "ميركوري" للشؤون العامة، للضغط على الكونجرس والإدارة الأمريكية في هذا الصدد.

وفي أبريل/نيسان الماضي، بحث دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي مع المشير خليفة حفتر آخر تطورات الوضع الليبي، حيث اعترف الرئيس الأمريكي بدور القائد العام للقوات المسلحة الليبية المهم في مكافحة الإرهاب وضمان أمن موارد ليبيا النفطية.





وبموجب هذا العقد، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الخميس، فقد وقعت حكومة الوفاق الوطني اتفاقاً لمدة عام مع شركة "ميركوري" في 25 أبريل/نيسان الماضي.

ووقّع نيابة عن حكومة الوفاق شخص يدعى يوسف المبروك تقول وسائل إعلام ليبية إنه مدير مكتب فايز السراج، دون أن يتضح ما هو السند القانوني المحلي الذي يسمح له بالحصول على هذه المبالغ واستخدامها في مثل هذه الأغراض خارج القانون المالي للدولة الليبية.

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ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة، بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية" و"السواني" و"خلة الفرجان" وغيرها.





وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.

وفي وقت سابق، شدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على أن هدف الجيش خلال معركة تطهير العاصمة طرابلس من الإرهابيين هو الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن الجيش ملتزم بقواعد الاشتباك والقانون الدولي.



