انت الان تتابع 9 إرهابيين.. سريلانكا تعلن أسماء منفذي التفجيرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت سريلانكا هجمات إرهابية دامية قبل نحو 10 أيام، أسفرت عن مصرع ما يزيد على 250 شخصا، وفى الأخير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية منفذى تلك التفجيرات الإرهابية.

بعد 10 أيام على الهجمات الإرهابية الدامية، التي أسفرت عن مصرع ما يزيد على 250 شخصا في سريلانكا، كشفت كولومبو عن هويات جميع منفذي الهجمات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، حددت أجهزة الأمن السريلانكية هويات المنفذين التسعة، الذين شنو هجمات شبه متزامنة استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو في أحد عيد القيامة. وقالت الشرطة إن أصول وممتلكات الإرهابيين التسعة ستتم مصادرتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وفقا لما ذكرته صحيفة «جارديان» البريطانية. وكانت تفجيرات دامية قد وقعت في 21 أبريل على فنادق وكنائس في سريلانكا.

وأسفرت تلك التفجيرات عن مقتل 253 شخصا، بينهم 40 أجنبيا.وأكد المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جوناسيكيرا، الأربعاء، أن شقيقين من أسرة ثرية في كولومبو متورطين بالتفجيرين اللذين ضربا فندقين فخمين في العاصمة.وبحسب بيانات الشرطة، فإن كل هجوم نفذه واحد من الإرهابيين، باستثناء ذلك الذي استهدف فندق شانجريلا،

وأسفرت تلك التفجيرات عن مقتل 253 شخصا، بينهم 40 أجنبيا. وأكد المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جوناسيكيرا، الأربعاء، أن شقيقين من أسرة ثرية في كولومبو متورطين بالتفجيرين اللذين ضربا فندقين فخمين في العاصمة. وبحسب بيانات الشرطة، فإن كل هجوم نفذه واحد من الإرهابيين، باستثناء ذلك الذي استهدف فندق شانجريلا، حيث نفذ شخصان هجومين داخل الفندق، أحدهما زهران هاشم. ويعتقد أن زهران هاشم هو قائد جماعة إرهابية محلية هي المسؤولة عن الهجمات التي تبنى تنظيم داعش لاحقا مسؤوليته عنها. ويقود هاشم تنظيم جماعة التوحيد الوطنية المحظورة. وبحسب الشرطة، فقد نفذ زهران هاشم ورفيقه إلهام أحمد محمد إبراهيم الهجومين في فندق شانجريلا. وإلهام هو الشقيق الأكبر لإنشاف أحمد، الذي قام بتنفيذ الهجوم الذي استهدف فندق سينامون الكبير، المجاور لشانجريلا. أما الفندق الثالث الذي استهدفه الإرهابيون فهو فندق كينجزبيري، وعرف المنفذ بأنه محمد عزام مبارك محمد، الذي احتجزت السلطات السريلانكية زوجته، وفقا لما ذكره روان جوناسيكيرا. ومنفذ الهجوم الذي استهدف كنيسة سانت أنطوني، كان أحمد معاذ، الذي اعتقلت السلطات شقيقه، فيما نفذ المدعو محمد هاستثون الهجوم على كنيسة سانت سيباستيان. Advertisements وقام محمد ناصر محمد أسعد بتنفيذ الهجوم على كنيسة كريستيان زيون في الحي الشرقي باتيكلاوا. أما الإرهابي الذي لم يتمكن من تنفيذ هجومه على فندق فخم بسبب تعطل جهاز التفجير، ثم قام لاحقا بتفجير العبوة الناسفة في نزل صغير في كولومبو فهو عبد اللطيف، الذي درس في أستراليا وبريطانيا. وبعد التفجيرات بوقت قصير، فجرت فاطمة إلهام، زوجة الشقيق الأصغر نفسها ما أدى إلى مقتلها واثنين من أبنائها بالإضافة إلى 3 من رجال الشرطة الذين حاولوا دخول منزلها. ورغم أن جميع منفذي الهجمات سريلانكيون، فإن رئيس البلاد مايثريبالا سيريسينا قال لـ«سكاي نيوز» إن أجنبيا قد يكون الرأس المدبر لـ«تفجيرات عيد القيامة». وحذر سيريسينا أيضا من أن يكون تنظيم «داعش» وضع «استراتيجية جديدة» باستهداف دول صغيرة. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، قد ذكرت أن أحد منفذي هجمات سريلانكا تلقى تدريبات في صفوف «داعش». ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن أحد المسؤولين المطلعين على التحقيقات في تفجيرات سريلانكا، أن جميل محمد عبد اللطيف، سافر إلى مدينة الرقة في سوريا عام 2014. وقال المحققون إن عبد اللطيف كان يخطط لتفجير نفسه في فندق «تاج سامودرا» في العاصمة كولومبو، بالتزامن مع تفجير انتحاريين آخرين أنفسهم في عدد من الكنائس والفنادق في سريلانكا. وأضافت الصحيفة: «لكن المحققين يعتقدون أن جهاز التفجير الذي كان رفقة عبد اللطيف تعطل، مما دفعه إلى مغادرة الفندق والذهاب إلى منزل صغير، حيث فجر نفسه هناك وقتل اثنين آخرين». وأوضحت أن عبد اللطيف سافر إلى الرقة، التي كانت تعد معقلا لتنظيم داعش، في عام 2014، حيث كانت المدينة مكان جذب للمتشددين الأجانب من جميع أنحاء العالم. وربطت بين عبد اللطيف وعدد من المسلحين في صفوف داعش في الرقة علاقات قوية، وكان على صلة مع مسلح أسترالي آنذاك يدعى نيل براكاش، وكذلك البريطاني محمد إمازي. اقرأ أيضا: أحد منفذي هجمات سريلانكا تدرب بدولة عربية.. ما هي؟

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