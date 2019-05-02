الان تتابع وزير خارجية تركيا: أنقرة أوشكت على التوصل لاتفاق مع واشنطن على تفاصيل منطقة أمنة بسوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 36 دقيقة - 11:53 م, 2 مايو 2019 م التعليقات: 0 قال وزير خارجية تركيا إن أنقرة أوشكت على التوصل لاتفاق مع واشنطن على تفاصيل منطقة آمنة في سوريا.

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