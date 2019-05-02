شكرا لقرائتكم فنزويلا تطالب الولايات المتحدة حماية سفارتها في واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلبت الحكومة الفنزويلية، الخميس، من الولايات المتحدة حماية سفارتها في واشنطن، بعيد وقوع حادث بين مؤيدين للرئيس نيكولاس مادورو وآخرين معارضين له أمام مقر البعثة الدبلوماسية، وفق وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريازا.

وكتب أريازا على تويتر: "نطالب وزارة الخارجية الأميركية بالوفاء بالتزاماتها بصفتها من الدول الموقعة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وحماية مبنى السفارة الفنزويلية في واشنطن، كما تقوم حكومتنا بحماية" المنشآت الأميركية في كراكاس".

وقضى شابان فنزويليان، الخميس، بعد إصابتهما خلال تظاهرات ضد مادورو في اليومين الأخيرين، ما يرفع إلى أربعة عدد القتلى الذين سقطوا في هذه المواجهات مع قوات الأمن، وفق المعارضة وعائلات.

وقال نائبان معارضان إن يوسنر غراتيرول (16 عاماً) أصيب الثلاثاء في تظاهرة نظمت في مدينة فيكتوريا (شمال)، فيما أصيب يوافري هرنانديز (14 عاماً) على هامش تظاهرة كبيرة ضد مادورو الأربعاء في كراكاس.